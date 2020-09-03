Фінальна експертиза у справі "Роттердам+" мала безпрецедентний масштаб, - адвокатка

Комплексна експертиза Служби безпеки України у справі "Роттердам+" проводилася із залученням низки експертних інститутів і за своєю глибиною і масштабом не має аналогів.

Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" повідомила адвокатка сторони захисту Наталія Дрігваль, передає Цензор.НЕТ.

"Це була наймасштабніша і повна експертиза за участю низки експертних інститутів. Більш повне дослідження в Україні собі складно уявити", - повідомила Дрігваль.

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Адвокатка наголосила, що комплексна експертиза СБУ дала однозначну відповідь - збитки для споживачів від формули "Роттердам+" відсутні. Вона нагадала, що таких же висновків раніше дійшли 10 українських і 4 міжнародні дослідні інститути, які визнали формулу абсолютно обґрунтованою для українського ринку вугілля.

За словами Дрігваль, закриття Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою справи "Роттердам+", з огляду на висновки безлічі експертиз, було очікуваним і закономірним.

"Ми сподіваємося, що попри політичний тиск, справу буде повністю закрито вже найближчим часом, з огляду на закінчення термінів досудового розслідування й однозначні висновки експертів СБУ", - підсумувала Дрігваль.