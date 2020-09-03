Листування в телефоні "слуги народу" Кабанова: "Вчора був у посла ЄС. Антикорупційний прокурор Костін поставить хрест на безвізі". ФОТО
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У розпорядження Цензор.НЕТ потрапив знімок телефону нардепа "Слуги народу" Олександра Кабанова з листуванням у чаті "Група друзів", де йдеться про призначення нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
У повідомленні невідомий автор каже, що "був учора у посла ЄС". Він стверджує, що "антикорупційний прокурор Костін, якого вибере сьогоднішня комісія, поставить хрест на безвізі", що потім "поставить хрест на "Слузі народу" і президентові".
Згадується глава ОП Андрій Єрмак, якого називають "аферистом із бажанням контролювати все сильніше".
Лунає заклик "підключитися і максимально розповісти, куди ми летимо".
Найімовірніше, під "сьогоднішньою комісією" маються на увазі представники від ВР з відбору нового глави САП, яких сьогодні не змогли призначити.