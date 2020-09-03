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Листування в телефоні "слуги народу" Кабанова: "Вчора був у посла ЄС. Антикорупційний прокурор Костін поставить хрест на безвізі". ФОТО

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У розпорядження Цензор.НЕТ потрапив знімок телефону нардепа "Слуги народу" Олександра Кабанова з листуванням у чаті "Група друзів", де йдеться про призначення нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У повідомленні невідомий автор каже, що "був учора у посла ЄС". Він стверджує, що "антикорупційний прокурор Костін, якого вибере сьогоднішня комісія, поставить хрест на безвізі", що потім "поставить хрест на "Слузі народу" і президентові".

Згадується глава ОП Андрій Єрмак, якого називають "аферистом із бажанням контролювати все сильніше".

Лунає заклик "підключитися і максимально розповісти, куди ми летимо".

Листування в телефоні слуги народу Кабанова: Вчора був у посла ЄС. Антикорупційний прокурор Костін поставить хрест на безвізі 01
Листування в телефоні слуги народу Кабанова: Вчора був у посла ЄС. Антикорупційний прокурор Костін поставить хрест на безвізі 02

Найімовірніше, під "сьогоднішньою комісією" маються на увазі представники від ВР з відбору нового глави САП, яких сьогодні не змогли призначити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незалежність НАБУ і САП є міжнародним зобов'язанням України та запорукою її фінансової підтримки, - заява G7

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    От безвиза до безвыезда оказалась всего одна галочка в бюллетене.Да зебильчики? Вы сделали это вместе. Смачного.
  • 18c49ed2
    Для особо упоротых -- независимость анти коррупционных органов была одним из главных условий безвиза для Украины.
  • Mganga Zambezi
    Переписка в телефоне "слуги народа" Кабанова: "Вчера был у посла ЕС. Антикоррупционный прокурор Костин поставит крест на безвизе" - Цензор.НЕТ 8646
    - А если бы на моем месте был какой нибудь дурачек?!
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