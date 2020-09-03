Донорство крові: Рада пропонує запровадити відповідальність за надання недостовірної інформації про стан здоров'я

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №3649 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення встановленого порядку надання інформації про стан здоров'я при здійсненні донації крові та (або ) її компонентів".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 244 народні депутати.

Як говориться в пояснювальній записці, законопроєктом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, яка вводить адміністративну відповідальність за ненадання особою, яка здійснює донацію крові і / або компонентів крові, інформації про стан свого здоров'я або надання неправдивої інформації, якщо це негативним чином позначилося на безпеці і якості заготовлених крові і / або компонентів крові. За таке правопорушення пропонується запровадити відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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