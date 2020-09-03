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Донорство крові: Рада пропонує запровадити відповідальність за надання недостовірної інформації про стан здоров'я

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Донорство крові: Рада пропонує запровадити відповідальність за надання недостовірної інформації про стан здоров'я
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №3649 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення встановленого порядку надання інформації про стан здоров'я при здійсненні донації крові та (або ) її компонентів".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 244 народні депутати.

Як говориться в пояснювальній записці, законопроєктом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, яка вводить адміністративну відповідальність за ненадання особою, яка здійснює донацію крові і / або компонентів крові, інформації про стан свого здоров'я або надання неправдивої інформації, якщо це негативним чином позначилося на безпеці і якості заготовлених крові і / або компонентів крові. За таке правопорушення пропонується запровадити відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала законопроєкт про безпеку донорської крові

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Я так понимаю у нас доноров крови сильно много развелось.
  • вставай
    Що за брєд? Кров повинна ретельно перевірятись. Донор може й сам не знати, що хворіє. Років п"ятнадцять тому у зятя знайшли гепатит В (про який він ні сном, ні духом не знав і почував себе прекрасно), бо треба було здати кров на операцію для батька.
  • Патриот_ЗП
    А че, доноры не сознательно идут на донацию? Или это чтобы крайний был, если в лаборатории накосячат?
    Долбоебы. Теперь прежде чем сдать кровь, даже по просьбе знакомых люди будут думать - а нах оно мне надо?
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