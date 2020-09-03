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Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого

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Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого
Батько президента України, доктор технічних наук Олександр Зеленський, який потрапив до переліку видатних діячів освіти, яким запропонували призначити довічну державну стипендію, заявив, що йому "нічого не треба".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, його коментар опублікувало прокремлівське видання "Страна".

"Мені взагалі особисто нічого не треба. Я не потребую цього взагалі. Ось моя яка думка. Це ще пів року тому по всій Україні, в кожному інституті проводили збори, і самі колективи висували педагогів на цю стипендію. З нашого інституту висунули дві кандидатури - мене і ще одну людину. Таких, як я, - повно по всій Україні. Це щороку вручають такі стипендії. І при Порошенкові таке було. І мене на стипендію висунули не тому, що я тато Зеленського - воно мені не треба. Колектив інституту мене висунув, на науковій раді. Я навіть не знав результат - ось це вперше від вас чую. А ви думаєте, це блат від президента? Ви знаєте, що і президент не бідний. І мені вистачає і зарплати, і пенсії. Я 28 років на об'єктах пропрацював, на живих, а не на хабарях", - зазначив він.

За його словами, до цього його кандидатуру подавали на заслуженого діяча науки і техніки, але він відмовлявся, а цього разу вирішив не відмовлятися.

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Раніше стало відомо, що Кабмін виніс на своє засідання 2 вересня проєкт указу президента України про присвоєння довічної державної стипендії видатним діячам освіти, зокрема його батьку Олександру Зеленському.

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Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Бугага! Шутка достойная быть занесенная золотыми буквами в историю 95 квартала! Отец Зеленского о его выдвижении на пожизненную стипендию: Решил коллектив института на научном совете. Мой сын не при чем - Цензор.НЕТ 7105
  • 18c49ed2
    Скрысить у государства две с половиной тысячи гривен в месяц на пенсию своему папочке - "выдающемуся деятелю образования" - вот в этом весь бубочка. Мелочное и наглое ЧМО с комплексом недонаполеона. Омерзительно просто.

    Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 9060
  • Oljik
    У цього кагала Зеленських нема берегів.
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