Не існує навіть 1% ймовірності, що місцеві вибори скасують через коронавірус, - "слуга народу" Арахамія
86727
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що місцеві вибори не можна скасувати через коронавірус.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі журналістам після засідання Ради.
"Я таких перспектив не бачу (зриву виборів через карантин. - Ред). Але я чув пана Ляшка кілька разів і пана Степанова з цього приводу. Мені здається, що це неможливо. Навіть одного відсотка ймовірності не існує. Вони мають свою медичну думку. З точки зору політичної і юридичної - це неможливо", - сказав Арахамія.