Новини • Коронавірус і карантин, Місцеві вибори-2020

Не існує навіть 1% ймовірності, що місцеві вибори скасують через коронавірус, - "слуга народу" Арахамія

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Не існує навіть 1% ймовірності, що місцеві вибори скасують через коронавірус, - "слуга народу" Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що місцеві вибори не можна скасувати через коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі журналістам після засідання Ради.

"Я таких перспектив не бачу (зриву виборів через карантин. - Ред). Але я чув пана Ляшка кілька разів і пана Степанова з цього приводу. Мені здається, що це неможливо. Навіть одного відсотка ймовірності не існує. Вони мають свою медичну думку. З точки зору політичної і юридичної - це неможливо", - сказав Арахамія.

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Топ коментарі

  • Алекс Борис
    За рік ця команда себе показала. Цікаво, скільки залишилось прихильників з 73%?
  • Павло ШОвте
    Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 975
  • Павло ШОвте
    Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5097
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