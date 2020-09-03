Не існує навіть 1% ймовірності, що місцеві вибори скасують через коронавірус, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що місцеві вибори не можна скасувати через коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі журналістам після засідання Ради.

"Я таких перспектив не бачу (зриву виборів через карантин. - Ред). Але я чув пана Ляшка кілька разів і пана Степанова з цього приводу. Мені здається, що це неможливо. Навіть одного відсотка ймовірності не існує. Вони мають свою медичну думку. З точки зору політичної і юридичної - це неможливо", - сказав Арахамія.

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