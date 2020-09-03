Старшина ЗСУ Артем Бондаренко загинув під час ліквідації пожежі на Луганщині

Під час ліквідації пожежі в Луганській області знайдено загиблим військовослужбовця Збройних сил України, якого вважали зниклим безвісти.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині, загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Як стверджують побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна", - йдеться в опублікованому в четвер на сторінці пресцентру ООС повідомленні.

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