До ліквідації пожеж в Луганській і Харківській областях залучено пожежну авіацію, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас воздушный мониторинг показывает, что открытого огня нет. Работает два самолета АН-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины, угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время поездки в с. Воробьевка Харьковской области, которое больше всего пострадало от пожара. Вместе с главой МВД на месте работает министр социальной политики Марина Лазебная и председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації МВС України.

"Пожежа набула такого стрімкого поширення через значні пориви вітру – більше 15 м/с та спеки. Навколо населених пунктів, які розташовані в лісовому масиві, не було мінералізованих смуг. На цей час 22 домогосподарства постраждали від вогню, 33 особи були змушені залишити свої будинки. Додатково залучено придані сили з інших районів, аби у разі сильних поривів вітру, ми змогли контролювати ситуацію", - зазначив міністр внутрішніх справ.

За словами Арсена Авакова, сьогодні відбудеться засідання спеціальної комісії, на якій буде прийнято рішення про матеріальну компенсацію людям, господарства яких постраждали від пожежі.

"Господарі повністю знищених будинків отримають максимальну компенсацію – приблизно 300 тисяч гривень. Люди, які постраждали менше – отримають меншу компенсацію. На місці буде працювати спеціальна комісія, яка оцінить наслідки пожежі", - зауважив очільник МВС.

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Арсен Аваков зазначив, якщо згоріли документи, потрібно надати перелік і представник МВС разом з представником Харківської ОДА допоможуть їх відновити.

Поліцією відкрито кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України".

Також Департамент опублікував оперативну інформацію щодо пожеж в Харківській та Луганській областях:

Харківська область: Осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га. на території Новомосковського лісництва відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини.

Луганська область: Ліквідовано 16 пожеж. Продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах.









