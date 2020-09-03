Лерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли

Гео Лерос заявив, що попри його спроби зустрітися з Володимиром Зеленським, останній так і "не набрався хоробрості поговорити" з ним.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив виключений із фракції "Слуги народу" нардеп Гео Лерос, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського, в якій він назвав Лероса зрадником країни і хабарником.

"Коли таке говорить президент України - людина, яка, це вже очевидно, є головним зрадником громадян України, незалежно від їхніх політичних поглядів, - безумовно, це сприймається як комплімент. При цьому Зеленський знову опускається до рівня образ. Як і раніше, він дозволяє собі розпускати плітки з приводу різних політиків, бізнесменів і так далі. І цей момент має смішний вигляд. Адже це найвища посадова особа країни! Найвища! Ця людина не може дозволяти собі ображати інших людей. Сподіваюся, скоро цю маячню перестануть слухати, ставлячись з поблажливістю до його інтелектуальних здібностей. Ну, а загалом - тотально і глобально люди відчувають, що їх зрадили. Зрадили їхній вибір", - заявив Лерос.

"Адже це людина не з політики. Він повинен був стати "чорним лебедем", змінити нашу країну. Всі були натхнені цим вибором. Всі очікували глобальних змін. Тому ми і побачили таку підтримку "Слуги народу" на виборах". Але фактично все виявилося фікцією, бутафорією. Я бачу, як погасли очі народних депутатів. Вони не відчувають, що щось може змінитися. Чітко помітний присмак реваншу. Відбувається відкат реформ, призначення на посади людей Януковича. Ми бачимо, як митницю віддали під людей Калетника, податкова займається скрутками на десятки мільярдів. Бачимо, як посади віддаються направо і наліво. Як заступником голови Офісу президента стає людина Януковича, причетна до репресій проти Майдану. Але президента це влаштовує!" - додав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар

"Скажу чесно: у мене було відчуття, що камінь впав із плечей після того, що я сказав. Я ж близько 3 місяців намагався зустрітися з президентом і сказати це йому в обличчя. Він не набрався хоробрості поговорити зі мною від моменту мого звільнення з посади його радника. Він зобов'язаний був це зробити - як лідер і як чоловік, насамперед - віч-на-віч. Але я виявився єдиним депутатом фракції "Слуга народу", якого не запросили на зустріч із президентом. Просто мені заступниця голови фракціі Кравчук сказала, що на пропускній "рамці" в ОП прізвища Лероса не буде. І я писав помічникові президента про моє прохання зустрітися з ним. Він сказав: ні, цієї зустрічі не буде", - констатував Лерос.

З повним текстом інтерв'ю Гео Лероса: "Зеленський сказав Арахамії, що якщо мене сьогодні не виключать, він завтра розпустить парламент" можна ознайомитись тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни". ВIДЕО

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

2 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення Лерос з фракції "СН", заявив: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".