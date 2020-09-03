Порівняно з весною, зараз МОЗ більш готовий до нової хвилі епідемії, - експерт

Виходячи з умов, які були на початку епідемії, МОЗ під керівництвом Максима Степанова досягло значного прогресу у підготовці до другої хвилі карантину.

Про це під час ефіру програми "Час пік" на телеканалі "Прямий" заявив політичний експерт Олексій Якубін.

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"Якщо подивитися з весни на зараз, то в нас, виходячи з тих умов в яких ми знаходились, відбувся шалений прогрес. Зараз у нас на добу робиться близько 20 тисяч тестів, а до 15 вересня у МОЗ хочуть довести до 30 тисяч тестів на добу. Погодьтесь, це колосальний рівень. Тим паче, що ми маємо розуміти, з чого ми починали", - зазначив експерт.

Він також наголосив, що в медичній галузі є великий дефіцит епідеміологів, адже за останні 5 років система підготовки цих спеціалістів в Україні була майже повністю зруйнована.

"У нас на 50% не вистачає епідеміологів і вже зараз потрібно думати де знаходити фінансування для того, щоб цих людей нарешті почали готувати. Більш того, якщо говорити про різні сценарії з COVID-19, то у МОЗ є в тому числі інструмент адаптивного карантину, але паралельно з цим підготовлені до другої хвилі близько 10 тисяч ліжок по всій країні", - підкреслив Якубін.

За його словами, у медичній системі все ще існує пул проблем, які потребують вирішення. Одна з них - це низькі зарплати, які отримують працівники медичної галузі в Україні.

"Ми входимо в ситуацію другої хвилі значно підготовленими, у порівнянні з тим, що було. Так, проблеми є. Наприклад, щодо підвищення зарплат медиків. Зараз навіть на профільному комітеті одна з обговорюваних тем - це збільшення саме зарплат. Тому що з цим справді є проблеми, коли медики отримують значно менше, ніж вони мали б отримувати", - підсумував експерт.