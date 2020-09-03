Політика Заходу стосовно Білорусі була занадто пасивною, - Кваснєвський

Політика західних країн стосовно Білорусі була занадто пасивною.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський висловив "Російській службі Бі-бі-сі" в інтерв'ю, яке було опубліковано 2 вересня.

"Думаю, що діалог між Європою або, якщо хочете, в широкому сенсі, Заходом і [президентом Білорусі Олександром] Лукашенком у ці роки повинен був бути активнішим, ніж був. Звичайно, це не простий діалог, тому що Лукашенко - хитра людина, він намагається використати ситуацію на свою користь. Але в широкому сенсі політика Заходу щодо Білорусі була занадто пасивною", - сказав польський політик.

Він зазначив, що стосовно України західна політика "була дуже активною - іноді більшою, іноді меншою мірою, але ніколи не була пасивною".

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"А політика Заходу щодо Білорусі була занадто пасивна. Це не означає, що ми повинні запросити Білорусь стати частиною Заходу, я думаю, це і неможливо. Але в сенсі політичного діалогу, контактів, візитів, програм, присвячених Білорусі, ми були недостатньо активні", - пояснив Кваснєвський.

Він розповів, що під час спілкування з Лукашенком той іноді був "надзвичайно прагматичною людиною, тверезо оцінював ситуацію, розумів межі, розумів, що необхідно зробити, він був готовий іти на компроміс".