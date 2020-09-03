Арахамія визнав, що збрехав журналістам про зустріч зі мною і про текст мого виступу, - Лерос

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія визнав, що сказав неправду журналістам про свого ексколегу по партії Гео Лероса.

Про це виключений з фракції "Слуги народу" Лерос розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Жодна людина не знала, про що я буду говорити. Жодна людина абсолютно! Більш того, сьогодні, вже 2 вересня, я побачив заяву Давида Арахамії, який журналістам перед парламентом сказав, що нібито ще вранці 1 вересня розмовляв із Леросом до його виступу. Розмовляв - і бачив текст виступу!" - сказав Лерос.

Він додав, що зустрів Арахамію після цього і попросив "конкретно сказати, коли він зі мною до мого виступу розмовляв".

"Він вибачився. Сказав, що так, він був не правий. Цього не було. Я кажу: тепер на друге запитання відповідай. Коли конкретно ти бачив мій текст, і хто тобі його скинув? Ти ж це заявив на камеру!

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На що він відповів, що тексту не бачив... Я йому кажу: тоді, виходить, ти, Давиде, - брехун. Тому що заявляєш одне, а насправді було інше. Тоді тобі не потрібно було виходити до журналістів і робити цю заяву", - розповів Лерос, додавши, що Арахамія у результаті вибачився за обидва пункти.

З повним текстом інтерв'ю Гео Лероса: "Зеленський сказав Арахамії, що якщо мене сьогодні не виключать, він завтра розпустить парламент" можна ознайомитись тут.

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Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

2 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення Лерос з фракції "СН", заявив: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".