Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM"

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензію на мовлення радіостанції "Прямий FM" у шести населених пунктах.

Як передає Цензор.НЕТ, таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 3 вересня.

За анулювання ліцензії проголосували 5 членів Нацради, 2 голоси проти, 1 утримався. Компанія ще може оскаржити рішення Нацради.

Це питання Нацрада розглядала вдруге. Перший раз - у лютому 2020 року, тоді Нацраді не вистачило голосів для прийняття рішення за результатами планової перевірки радіостанції. Тоді пропонували два проєкти рішення - анулювати ліцензію і оголосити попередження. Жоден із них не набрав мінімум п'яти голосів.

Генпродюсер телеканалу "Прямий" Світлана Орловська заявила, що вперше в історії Нацради виноситься таке рішення про анулювання всіх ліцензій, оскільки були аналогічні питання, і тоді проєкти рішень про анулювання не виносилися.

"Якась особлива увага до "Прямого". І тоді не вистачило голосів, і знову вже у вересні вони виносять це питання, ще й переносять засідання", - повідомила вона.

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