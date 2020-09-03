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Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці у червоній зоні - нове епідемічне зонування запроваджується з 7 вересня

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Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці у червоній зоні - нове епідемічне зонування запроваджується з 7 вересня
В Україні відновили зони карантину залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Він зазначив: "Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 00 годин 00 хвилин 07 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування".

Так до червоної зони буде віднесено:

  •  Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  •  Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
  •  Дубно та Костопільський район Рівненської області;
  •  Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
  •  Великобурлуцький район Харківської області;
  •  Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
  •  Бобровицький район Чернігівської області.

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Нове зонування почне діяти з 7 вересня.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, зокрема дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів із транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту.

В "помаранчевої зоні" заборонена діяльність місць розміщення (хостелів, туристичних баз і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін у дитячі табори. Масові заходи дозволено в кількості 1 людина на 20 квадратних метрів і за участі не більше 100 осіб.

В "жовтій зоні" не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають особи похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового втручання.

У "зеленій зоні" діють такі обмеження: перебування в громадських будівлях - лише в масках або респіраторах; проведення масових заходів із розрахунку не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри можуть працювати заповненими на 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті здійснюється тільки на сидячих місцях.

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Топ коментарі

  • metal35
    перед выборами зеленые чмыри вводят красный на всей западной Украине!
    Вас зеленых чмырей уже ничто не спасет!0 голосов зеленым мразям!
  • Александр Айвазян
    Почему в Швеции и Белоруссии нет красных зон, забитых больниц? И при этом там люд пол года живут и будут жить, а нас будут кошмарить до весны. Весь этот вирус бред и фэйк и лохотрон
  • Яр Холодний
    Я тут, уже раз писав : у Криму кацапи вирішили показать "демократизм" - створили телеканал для кримських татар. Назвали "Крымское общественное телевидение". Аббревіатура - КОТ", з"являється на екранах... К"иримли сміються - "кот", їхньою мовою, "ЖОПА"...
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