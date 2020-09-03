Ціна на ділянку з бурштином на аукціоні Держгеонадр виросла в 63 рази
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держгеонадр.
Брали участь три компанії, переможцем стало ТОВ "Екоцентрресурс".
"Електронні торги — найбільш ефективний та прозорий механізм видачі спецдозволів на тимчасове користування надрами. Система прозорих конкурентних змагань між потенційними інвесторами дає змогу продати спецдозвіл за ринковою вартістю, а рішення приймається об‘єктивно, за результатами найкращої ціни, яку запропонували за лот", - прокоментував голова Державної служби геології і надр Роман Опімах.
Це був повторний аукціон із продажу цієї ділянки. Перший був визнаний таким, що не відбувся через те, що переможець не підписав протокол і не сплатив кошти.
Нагадаємо, голова Держгеонадр Роман Опімах представив пакет реформ нових правил для надрокористувачів. Зокрема реформа передбачає спрощення правил для "малого надрокористування", також введення розстрочки платежів за надання спецдозволів і вільний обіг спецдозволів.
Зміни в законодавство про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Міхеіл Саакашвілі.
Раніше депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології і надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дозволило вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.