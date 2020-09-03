Бутусова викликали на допит через провал операції із захоплення "вагнерівців"

Головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова викликали в Офіс генерального прокурора. Його допитають як свідка з приводу провалу спецоперації із захоплення бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це Бутусов повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене викликали на допит у справі про спецоперацію із затримання 28 "вагнерівців"- у справі, якої офіційно не існує! Ну що ж, це величезний крок уперед - адже спочатку влада заявила, що ніякої операції щодо "вагнерівців" не було, коментувати нічого, але нарешті здоровий глузд взяв гору", - написав Бутусов.

Допит має відбутися 9 вересня об 11 ранку.

Головред Цензор.НЕТ обіцяє повідомити слідчим усю наявну у нього інформацію.

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"Справу про зраду в Офісі президента вдалося зрушити з мертвої точки, тепер все, що я писав, буде процесуально закріплено в справі, і якщо Генпрокуратура і СБУ не проведуть слідство, значить, хтось із прокурорів буде змушений взяти на себе відповідальність за приховування витоку інформації", - зазначив він.

За даними Бутусова, і президент Зеленський, і голова ОП Єрмак, і начальник комітету з розвідки Демченко знали, що спецоперація із захоплення "вагнерівців" проводиться спільно зі спецслужбами США.

"І тим не менше, було прийнято рішення не псувати відносини з Росією, не псувати відносини з представником Путіна Дмитром Козаком", - підкреслив він.

"Кримінальна справа ця отримає свою правову оцінку так само, як колись отримає свою правову оцінку Іловайськ. Таємні переговори з РФ і поступки РФ під час війни - за таке треба нести відповідальність. А тим більше, якщо є підозри у зраді і роботі на російські спецслужби деяких вищих керівників, які приймають рішення в ОП", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.