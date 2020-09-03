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Шабунін про Зеленського: для "судді" Вовка - презумпція невинності, для затриманих волонтерів - "ймовірні вбивці"

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Шабунін про Зеленського: для "судді" Вовка - презумпція невинності, для затриманих волонтерів - "ймовірні вбивці"
Президент - єдиний, хто має повноваження ініціювати ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Про це пише у Фейсбуці глава організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином Шабунін відреагував на заяву Офісу президента, що глава держави узяв до відома ситуацію навколо скандального ОАСК, але не може втрутитися в діяльність судової системи.

"Почнемо з "тупо не має повноважень". Це брехня. Президент ЄДИНИЙ, хто може ініціювати ліквідацію суду, наприклад ОАСК (ч. 2 ст 19 ЗУ "Про судоустрій і статус суддів"). Зеленський вже рік законопроект не подає", - написав Шабунін.

За його словами, Зеленському нагадували про цю можливість як журналісти, так і громадські організації.

"Тому історія "тупо не має повноважень" - відверта, нахабна брехня. Або це чергова підстава рускіх, які руками глави офісу та його замів рулять президентом України", - написав Шабунін.

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"Щодо презумпції невинуватості, то нагадаю, що на пресконференції Авакова по справі Шеремета Зеленський заявив в бік ЗАТРИМАНИХ волонтерів, ЦИТУЮ: ""Ймовірні вбивці сьогодні були затримані". Тобто для "судді" Вовка - презумпція невинуватості, а для волонтерів - "ймовірні вбивці".

В мене все", - додав він.

Шабунін про Зеленського: для судді Вовка - презумпція невинності, для затриманих волонтерів - ймовірні вбивці 01

Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Перестаньте писать Президент Украины!
    Пишите по аналогии с президентом Беларуси - клоун, исполняющий роль президента Украины!
  • Ksenia VB
    В країні в 2019 відбувся електоральний антимайдан..
    Що ви хтіли....
  • Павло ШОвте
    Шабунин о Зеленском: для "судьи" Вовка - презумпция невиновности, для задержанных волонтеров - "вероятные убийцы" - Цензор.НЕТ 6246
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