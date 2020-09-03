Для візиту до хворих батьків в Україні іноземні громадяни повинні надати прикордонникам відповідні документи, - Держприкордонслужба

Громадяни інших країн, які бажають в'їхати в Україну у зв'язку з сімейними обставинами, зокрема у зв'язку з хворобою батьків-громадян України, повинні надати прикордонникам відповідні документи.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"За законодавством діти - це особи до 18 років, тому громадяни старшого віку не можуть в'їхати як діти громадян України. Але якщо у людини є підтвердження того, що вона їде до батьків-громадян України, то підключається інша норма. При цьому якщо їде через хворобу батьків, то також краще мати на руках підтверджуючі це документи. Прикордонники можуть розглянути ці документи з приводу допуску в Україну з гуманітарною метою. У постанові уряду сказано, що глава Державної прикордонної служби може приймати рішення з приводу пропуску іноземців у випадках гуманітарного характеру. Ця підстава підпадає під гуманітарний характер", - зазначив він.

Це питання виникло у зв'язку з випадком, який став відомий редакції. Громадянка США Ольга Василевська має 5 вересня прилетіти в Україну з метою відвідати 91-річного батька, який є онкохворим.

Читайте також: Близько тисячі іноземців в'їхали в Україну після закриття кордонів, - Держприкордонслужба