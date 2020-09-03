Бойовики не дають застосовувати авіацію для гасіння пожеж поруч із лінією розмежування, - джерело

Питання застосування пожежної авіації для гасіння вогню поруч із лінією розмежування потрібно узгоджувати з ОБСЄ та російськими найманцями. Бойовики ні за що на це не погодяться, адже пожежі на території України їм вигідні.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в МВС.

За його словами, представники СБУ намагаються домовитися з бойовиками про застосування пожежної авіації, але поки безуспішно.

"(Пожежа. - Ред.) це така ніби дозволена зброя, шкодить нам, а їм вигідно, вони часто таке і самі провокують, коли бачать, що погода підходяща, спека і вітер", - розповіло джерело.

Він додав, що напередодні під час пожежі згоріла БМП-2. У машини здетонував боєкомплект, і двоє військовослужбовців зазнали опіків.

Крім того, через пожежу стаються вибухи на мінних полях.

Читайте також: Командування Десантно-штурмових військ висловило співчуття у зв'язку із загибеллю старшини Артема Бондаренка. ФОТО