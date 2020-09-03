Новини • Агресія Росії проти України

Бойовики не дають застосовувати авіацію для гасіння пожеж поруч із лінією розмежування, - джерело

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Бойовики не дають застосовувати авіацію для гасіння пожеж поруч із лінією розмежування, - джерело
Питання застосування пожежної авіації для гасіння вогню поруч із лінією розмежування потрібно узгоджувати з ОБСЄ та російськими найманцями. Бойовики ні за що на це не погодяться, адже пожежі на території України їм вигідні.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в МВС.

За його словами, представники СБУ намагаються домовитися з бойовиками про застосування пожежної авіації, але поки безуспішно.

"(Пожежа. - Ред.) це така ніби дозволена зброя, шкодить нам, а їм вигідно, вони часто таке і самі провокують, коли бачать, що погода підходяща, спека і вітер", - розповіло джерело.

Він додав, що напередодні під час пожежі згоріла БМП-2. У машини здетонував боєкомплект, і двоє військовослужбовців зазнали опіків.

Крім того, через пожежу стаються вибухи на мінних полях.

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Топ коментарі

  • captain2015
    Какое позорище! Нам надо у сепаров разрешение получить что бы на своей территории пожар потушить! Это днище полное.
  • aleks kyb
    да. Спросите их, они разрешают выплачивать им пособия и зарплаты?
  • AbOriginal_UA
    В охфисе Бубочки развели руками - а шо делать, если та сторона против!
    И начали оформлять пожизненную стипендию мужу мамы Римы.....
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