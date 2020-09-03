Рішення стягнути з "ПриватБанку" майже 10 млрд - подарунок Суркісу на день народження, - журналіст Бігус
Про це пише у Фейсбуці журналіст Денис Бігус, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра, 4 вересня - день народження Григорія Суркіса. І той поспіх, з яким суд виніс рішення, може взагалі пояснюватися звичайним "Happy birthday, dear Ghгysha, happy birthday to you"... Зробили подаруночок людині. Нехай зустрічає свято безхмарно", - написав Бігус.
Він зазначив, що торік гостям на дні народження Григорія Суркіса роздавали в подарунок дорогі краватки.
"Голова СБУ Баканов радісний ходив. Цього року можуть просто роздавати сувенірні кульки з баблом", - зазначив Бігус.
Раніше юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.
Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".
Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.
Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.