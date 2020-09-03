Уряд дозволив встановити КПП на в'їзді в Умань, - Немчінов

На час паломництва хасидів до Умані Черкаської області з нагоди юдейського Нового року Рош га-Шана в місті з 15 по 21 вересня буде посилено карантинні заходи.

Таке рішення на позачерговому засіданні 3 вересня ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.

За його словами, на в'їзді в Умань встановлять КПП з поліцією, військовими Нацгвардії, медиками та працівниками ДСНС. В районі паломництва і на основних об'єктах забезпечать розмітку для дотримання соціальної дистанції.

В Умані виділять окреме приміщення, яке використовуватиметься для обсервації в разі спалаху COVID-19 серед паломників. Також окремий обсерватор буде і для працівників органів державної влади, які забезпечуватимуть порядок.

Місцева влада повинна також встановити турнікети на входах у культові будівлі і забезпечити температурний скринінг.

До обмежень в районі паломництва також входить:

заборона на масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 людини на 10 квадратних метрів будівлі або території;

заборона на роботу закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

заборона на роботу інших закладів громадського харчування з 00:00 до 07:00, крім доставки їжі і замовлень навинос;

заборона на концерти, дискотеки і роботу нічних клубів;

заборона стихійної торгівлі;

заборона на відвідування навчальних закладів у районі паломництва.

Крім того, район паломництва хасидів планують обмежити карантинними КПП.

"В Умані щодня засідатиме оперативний штаб із безпечного святкування Рош га-Шана, до його складу увійдуть правоохоронці, медики, місцева влада і представники єврейської громади", - зазначив Немчінов.