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ВРП відкладає засідання, щоб не розглядати кандидатку Застрожнікову - дружину судді Фоміна, який дозволив слідство проти Вовка, - адвокат Маселко

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ВРП відкладає засідання, щоб не розглядати кандидатку Застрожнікову - дружину судді Фоміна, який дозволив слідство проти Вовка, - адвокат Маселко
Вища рада правосуддя укотре відклала засідання, на якому мала призначити нових суддів до столичних судів. Це зробили, щоб не розглядати кандидатуру Катерини Застрожнікової.

Про це написав у Фейсбуці адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя всюди розповідає, як не вистачає суддів. Особливо в Києві, де справи призначаються вже на 21 рік. Але при цьому вже енний раз відкладає з призначенням нових суддів у столичні суди. Сьогодні ось знову відклали", - написав він.

Маселко запевняє, що йому відома причина відкладання засідання.

"Серед цих кандидатів є, наприклад, дружина судді, який розірвав кругову поруку і дав доступ НАБУ до телефонного трафіка Павла Вовка", - стверджує Маселко.

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"Пофіг навантаження, коли треба непокірних покарати і потенційно незалежних не допустити", - додав адвокат.

Маселко прикріпив до посту скріншот із порядком денним відкладеного засідання ВРП. У ньому зазначено, що в четвер, 3 вересня, мали розглядати 4 кандидаток на призначення суддями в місцеві суди.

Катерина Застрожнікова, яка претендує на посаду судді Солом'янського райсуду Києва, є дружиною Віктора Фоміна (ця інформація вказана в її декларації).

Віктор Фомін - суддя Мелітопольського міськсуду Запорізької області. Раніше під час роботи в Солом'янському райсуді Києва він дозволив проведення слідчих дій проти скандального судді Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

ВРП відкладає засідання, щоб не розглядати кандидатку Застрожнікову - дружину судді Фоміна, який дозволив слідство проти Вовка, - адвокат Маселко 01
ВРП відкладає засідання, щоб не розглядати кандидатку Застрожнікову - дружину судді Фоміна, який дозволив слідство проти Вовка, - адвокат Маселко 02

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Топ коментарі

  • di Carmine
    Прям таки рабочие династии. Папы, мамы, жоны...усе судьи
  • Don Bessam dc0e2bc1
    стока нарота судэйского...пора шкирзавод открывать...
    перетяжка и обивка кожаных кресел и диванов...
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Судья жена судьи разрешила следствие против судьи ,А ВСУ судьи отложили заседание по судье . А может просто этих ВСЕХ судей не просто уволить аповесить на на простой верёвке без вазелина вместе с ихними тварями ублюдочными детишками и внучками и чтоб эти продажные твари болтались три года и сохли напалящемукраинском солнце .
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