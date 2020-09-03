Лукашенко через "вагнерівців" потрапив на "Миротворець"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, потрапив у базу сайту "Миротворець" через те, що наказав видати Росії затриманих в Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера", які воювали в Україні.

Присвячена Лукашенкові сторінка з'явилася на сайті "Миротворець" у четвер, 3 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Його назвали "пособником проросійських терористів і російських загарбників".

"В порушення міжнародних угод і домовленостей, попри відповідний запит від України, дав вказівку передати Росії (країна-агресор) бойовиків і найманців, які здійснювали військові злочини на території України", - сказано про Лукашенка на "Миротворці".

Читайте також: Бутусова викликали на допит через провал операції із захоплення "вагнерівців"

"Миротворець" закликав правоохоронні органи розглядати публікацію про Лукашенка як заяву про скоєння ним "усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.