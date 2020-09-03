Проєкт, який передбачає довічну стипендію батькові Зеленського, відкликали для доповнення всього списку претендентів, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що проєкт указу про призначення довічних стипендій педагогам, серед яких є і кандидатура батька президента, доктора технічних наук, професора Олександра Зеленського, був відкликаний на засіданні уряду 2 вересня для доповнення списків претендентів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у фейсбуці, щоб, попри "несподіваний медійний резонанс, прояснити позицію уряду, щоб уникнути спекуляцій".

"Сьогодні отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького Державного університету економіки і технологій. У своєму листі освітяни висловили невдоволення тим фактом, що Уряд на своєму минулому засіданні не розглянув питання про подання на призначення довічної державної стипендії видатному діячу освіти, доктору технічних наук, професору Олександру Семеновичу Зеленському", - написав Шмигаль.

Він продовжив: "Як пояснюється у листі, трудовий колектив неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Семеновича Зеленського. Починаючи з 2017 року, задовго до того, як президентом став Володимир Зеленський. Тому викладачі університету просять забезпечити об’єктивну оцінку заслуг О. С. Зеленського, винятково виходячи з особистих здобутків і досягнень претендента".

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Він закликав трудові колективи вищих навчальних закладів упродовж двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, аби уряд ухвалив рішення до 1 жовтня — дня працівника освіти.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що батько президента Володимира Зеленського потрапив до переліку видатних діячів освіти, яким пропонують призначити довічну державну стипендію.

Відповідний проект указу президента Кабінет міністрів виніс на засідання 2 вересня. Однак проект зняли з розгляду без обговорення.