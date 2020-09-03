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Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор"

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"Правий сектор" йде на місцеві вибори, щоб зупинити ефесбешні і відверто проросійські проєкти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції повідомив голова партії ПС Андрій Тарасенко.

Він зазначив, що політична сила, яку він представляє, має на меті дати альтернативу олігархічним партіям і ворогам України.

"Ми бачимо, що до влади в Києві рветься абсолютно ефесбешний проєкт Пальчевський, який мімікрує під патріотизм, відверті вороги - це ОПЗЖ, проєкт Медведчука, кума Путіна, так само, як і партія Шарія, яка є відверто проросійською", - підкреслив Андрій Тарасенко.

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Крім цього він підкреслив, що "Правий сектор" хоче стати альтернативою силам, які впродовж десятиліть займаються "столичним дерибаном". А також протистояти олігархічним партіям, якою, на думку Андрія Тарасенка, є "Європейська солідарність".

Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - Правий сектор 01

Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - Правий сектор 02

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Топ коментарі

  • dtrscnij grsrt
    Порошенко відвоював 2/3 захопленого Росією Донбассу, і поламав Путіну план окупації Лівобережної України, «Новороссія».
    Але ненавидиш ти його не тільки за це.
    А й за те, що він закрив твої срані «Однокласснікі», і «Вконтакте».
  • dtrscnij grsrt
    Тримай. ENJOY. Нема за що.
    Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 7837

    "Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в в Минске в мемуарах
    Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
    "Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
  • АЛЕКС БОС
    И "великий" Ляшко куда то исчез.
    А при Порохе этих патриотов-пи**оболов было хоть пруд пруди из каждого утюга проповедовали. Что случилось?
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