Американські військовослужбовці проведуть навчання в Литві

На тлі загострення відносин Білорусі з країнами Балтії в Литву для проведення навчань прибуде американський батальйон.

Про це повідомляє литовське видання LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про батальйон, це 800-900 солдатів. Вони пробудуть у нас до кінця вересня - початку жовтня, але точний час повернення ще не визначено", - сказав офіцер по зв'язках з громадськістю Штабу оборони Литви капітан Андрюс Дилда.

Американські війська мають прибути у вихідні, з собою вони доставлять і декілька десятків одиниць важкої військової техніки.

"Це важкий американський батальйон, його основне озброєння – танки "Abrams", бойові машини піхоти "Bradley". Важкої техніки має бути від 30 до 40 одиниць", - сказав Дилда.

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У Міністерстві оборони наголошують, що це - заздалегідь заплановані навчання військ США, не пов'язані з якимись подіями в регіоні.