Новини • Коронавірус і карантин

Наступного тижня з Фонду боротьби з коронавірусом буде виділено 3 млрд грн на освіту, - Шкарлет

1 88921
Наступного тижня з Фонду боротьби з коронавірусом буде виділено 3 млрд грн на освіту, - Шкарлет
В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет розраховує, що наступного тижня з Фонду боротьби з коронавірусом буде виділено 3 млрд грн на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в освіті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявив в ефірі телеканалу "1+1".

"Ми сьогодні підготували новий запит, за першим Міністерство фінансів нам дало відмову щодо фінансування старих секвестрованих програм. Цього разу ми зробили новий запит суто на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в розмірі 3 млрд грн. Сподіваємося, що ми наступного тижні проведемо ці зміни", - сказав Шкарлет.

Міністр зазначив, що така можливість з'явилася у зв'язку з тим, що кошти Фонду боротьби з коронавірусом використані лише на 32%, і частину коштів можна перерозподілити на освіту.

Читайте також: Понад 6 тис. шкіл в Україні не підключені до оптичного інтернету, 2 тис. шкіл - взагалі не підключені, - Мінцифри

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    Мне пох что в Минске !? Мне интересует что в Украине , и заглядывать через забор к соседям привычки не имею !!! пи.си. в Харькове обычную больницу перевели под короновирусную и она за 3-4 дня превратилась - в РЕАНИМАЦИЮ !!!
  • Pavlo Avdejuk
    Навчальний рік почався, про гроші будуть ще домовлятися. Тобто, ви тут в басейні плавайте, а воду ми потім нальємо.
  • Александр Айвазян
    В Украине власть ворует на вирусе. Уже украли 60 миллиардов. Если вирус супер пупер страшный то почему в Минске нет трупов и забитых больниц? Там нет карантина пол года. Я лично не знаю ни одного больного вирусом за пол года. И все кого я об этом спрашиваю не знают таких. Вирус :фэйк и возможность воровать, что и делает власть клоуна
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини