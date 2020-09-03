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У стартовому матчі футбольної Ліги націй збірна України перемагає Швейцарію

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У стартовому матчі футбольної Ліги націй збірна України перемагає Швейцарію
Збірна України зустрічалася зі Швейцарією у стартовому матчі вищого дивізіону Ліги націй і перемогла з рахунком 2-1.

Україна: Пятов - Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Тимчик - Степаненко, Малиновський, Зінченко - Коноплянка (Яремчук), Ярмоленко - Мораес

Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Пластун, Караваєв, Сидорчук, Харатін, Коваленко, Марлос, Циганков, Яремчук, Супряга

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Швейцарія: Зоммер - Цубер (Штеффен), Родрігес, Аканджі, Ельведі, Мбабу - Варгас, Джака, Соу, Емболо - ​​Сеферович

Запасні: Мвого, Омлін, Відмер, Ланг, Ебішер, Штеффен, Фасснахт, Аджеті, Гаврановіч, Зом, Омерагіч, Беніто

Голи: Ярмоленко 14, Зінченко 68 - Сеферович 41

Топ коментарі

  • Marc Delg
    Прикинь себе,миллионы людей),а еще прикинь люди в разные страны ездят чтобы футбол посмотреть_))))
  • Игорь Монахов
    Конечно группа у нас ОГОНЬ , но где как ни в такой группе проверить на что вообще способна сборная и чего заслуживает ?!!! Вперед Шева и так держать пацаны и не сцать !!! Слава Украине !!!
  • NEEGLS S.
    У нас на лаві запасних зараз гравці, які не поступаються основі!!!
    А в цьому матчі навіть і сильніші!
    Наразі, команда дуже сильна і головне, що є гра! В стартовом матче футбольной Лиги наций сборная Украины побеждает Швейцарию - Цензор.НЕТ 7873
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