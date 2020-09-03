У стартовому матчі футбольної Ліги націй збірна України перемагає Швейцарію
9 45834
Збірна України зустрічалася зі Швейцарією у стартовому матчі вищого дивізіону Ліги націй і перемогла з рахунком 2-1.
Україна: Пятов - Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Тимчик - Степаненко, Малиновський, Зінченко - Коноплянка (Яремчук), Ярмоленко - Мораес
Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Пластун, Караваєв, Сидорчук, Харатін, Коваленко, Марлос, Циганков, Яремчук, Супряга
Швейцарія: Зоммер - Цубер (Штеффен), Родрігес, Аканджі, Ельведі, Мбабу - Варгас, Джака, Соу, Емболо - Сеферович
Запасні: Мвого, Омлін, Відмер, Ланг, Ебішер, Штеффен, Фасснахт, Аджеті, Гаврановіч, Зом, Омерагіч, Беніто
Голи: Ярмоленко 14, Зінченко 68 - Сеферович 41