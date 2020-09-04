Резервів під списання $350 млн Суркісам немає, це прямий "мінус" у капітал, - член наглядової ради "ПриватБанку" Шевальов
Про це повідомив у фейсбуці заступник голови наглядової ради "ПриватБанку" Артем Шевальов, інформує Цензор.НЕТ.
"Це списання за неіснуючими депозитними договорами, відповідно, ніяких резервів бути не може, це прямий "мінус" 10 млрд грн в капітал", - написав Шевальов.
За його словами, примусове списання не позначиться на поточному фінансовому стані банку, але скоротить можливість кредитування, прибуток і, відповідно, дивіденди, які "ПриватБанк" заплатить до держбюджету наступного року.
Нагадаємо, 2 вересня юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.
Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".
Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.
Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.