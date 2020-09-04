Резервів під списання $350 млн Суркісам немає, це прямий "мінус" у капітал, - член наглядової ради "ПриватБанку" Шевальов

"ПриватБанк" не створював додаткові резерви із судового спору з компаніями братів Суркісів. Примусове стягнення $ 350 млн призведе до зменшення капіталу банку і недонадходження до держбюджету на таку ж суму.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови наглядової ради "ПриватБанку" Артем Шевальов, інформує Цензор.НЕТ.

"Це списання за неіснуючими депозитними договорами, відповідно, ніяких резервів бути не може, це прямий "мінус" 10 млрд грн в капітал", - написав Шевальов.

За його словами, примусове списання не позначиться на поточному фінансовому стані банку, але скоротить можливість кредитування, прибуток і, відповідно, дивіденди, які "ПриватБанк" заплатить до держбюджету наступного року.

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Нагадаємо, 2 вересня юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.

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Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.