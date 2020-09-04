Україна відкрила посольство в Албанії

Україна відкрила своє посольство в Албанії, дипломатичну місію очолив Володимир Шкуров.

Шкуров вручив вірчі грамоти президенту Албанії Іліру Мете. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ.

"Відкриття посольства є історичною подією як для України, так і для Албанії, що дозволить реалізувати в повній мірі потенціал наших двосторонніх відносин", - зазначив посол України Шкуров.

Сторони обговорили взаємодію в міжнародних організаціях, розвиток політичного діалогу, туризму, посилення економічного співробітництва та міжлюдських контактів.

Шкуров подякував албанській стороні за її підтримку України в протидії російській агресії. У свою чергу, президент Албанії в черговий раз підтвердив позицію албанської сторони щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Мете також передав президентові України Володимиру Зеленському запрошення здійснити офіційний візит до Албанії.

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