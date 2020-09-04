Міносвіти хоче застрахувати від COVID-19 школярів і вчителів-пенсіонерів, - Шкарлет

Міністерство освіти веде зі страховими компаніями переговори про те, щоб застрахувати від коронавірусу всіх школярів і тих вчителів, які досягли пенсійного віку.

Про це т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив в ефірі токшоу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Міносвіти і Кабміну є пропозиція від першої сімки страхових компаній України про можливість підписання меморандуму з Міносвіти. Щодо певних програм страхування не тільки пенсіонерів, а й дітей. Сьогодні йде діалог в цьому напрямку, і я сподіваюся, що ми найближчим часом вийдемо на певний меморандум і співробітництво", - сказав Шкарлет.

Він зазначив, що такий меморандум може бути корисний і вчителям, і державі, а також певним чином моделювати ситуацію певного захисту в умовах пандемії.

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