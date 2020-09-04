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Міносвіти хоче застрахувати від COVID-19 школярів і вчителів-пенсіонерів, - Шкарлет

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Міносвіти хоче застрахувати від COVID-19 школярів і вчителів-пенсіонерів, - Шкарлет
Міністерство освіти веде зі страховими компаніями переговори про те, щоб застрахувати від коронавірусу всіх школярів і тих вчителів, які досягли пенсійного віку.

Про це т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив в ефірі токшоу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Міносвіти і Кабміну є пропозиція від першої сімки страхових компаній України про можливість підписання меморандуму з Міносвіти. Щодо певних програм страхування не тільки пенсіонерів, а й дітей. Сьогодні йде діалог в цьому напрямку, і я сподіваюся, що ми найближчим часом вийдемо на певний меморандум і співробітництво", - сказав Шкарлет.

Він зазначив, що такий меморандум може бути корисний і вчителям, і державі, а також певним чином моделювати ситуацію певного захисту в умовах пандемії.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    всегда одно и то же - государство тебя рожает, оно же тебя лечит и оно же тебя и прикопает...
    хотите помочь людям? - дайте им возможность заработать,
    а не 3 виртуальных гривни и оно оплатит твой аналгин когда захворееш.
  • юра Лонг
    Это деньги украденые будут у школьников и учетелей. Грип и пневмония в три раза больше заболеваемость ни стаховки ни лечения ни пандемии. А так появятся средства для подкупа врачей псевдобольных и распила для пропоганды ковида. Гениально ватсон! Это надо додуматься 4,5 млн. школьников с каждым договор. Только они застрахуют % а не школьников. Геть санитаров -шарлатанов. Где парламентские слухання по ковиду?
  • the FAT
    Ну вот, ещё хороший заработок для олигархов.
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