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Хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили Лукашенка і Караєва в розшук

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Хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили Лукашенка і Караєва в розшук
У четвер, 3 вересня, невідомі хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили в розшук "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Наша Ніва" в Telegram.

Також в розшук "оголосили" і главу МВС Білорусі Юрія Караєва.

Лукашенко і Караєв звинувачуються в "злочинах проти білоруського народу". Крім того, Олександра Лукашенка звинувачують в узурпації влади в республіці, а Караєва називають "озброєним і дуже небезпечним".

Хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили Лукашенка і Караєва в розшук 01


Нагадаємо, Олександр Лукашенко потрапив у базу сайту "Миротворець" - президенту Білорусі "закидають" замах на суверенітет і територіальну цілісність України, а також називають "пособником проросійських терористів і російських загарбників".

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Хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили Лукашенка і Караєва в розшук 02

Топ коментарі

  • Беларусь
    На сайте управделами Лукашенко появился бело-красно-белый флаг.
    И Шейман в образе Верки Сердючки. Со 2-го августа это сайт как бы вообще пропал, даже с ВПН.
    http://www.udp.gov.by/

    Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск - Цензор.НЕТ 5155
  • Alex Zverev 4f8bec47
    Супер! Молодцы, мелочь, а приятно. Ублюдок Лука от страха стал совсем неадекватным. Вот такими мелочами дёргать урода за нервы - святое дело!
  • Yevhen Tarnavskyi
    ИМХО,чтобы называться Беларусью ещё нужно много чего для этого сделать. А пока же она остаётся совковой-пресовковой Белоруссией со всеми ее атрибутами. Так что, в принципе, все правильно написано.
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