Хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили Лукашенка і Караєва в розшук
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У четвер, 3 вересня, невідомі хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили в розшук "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Наша Ніва" в Telegram.
Також в розшук "оголосили" і главу МВС Білорусі Юрія Караєва.
Лукашенко і Караєв звинувачуються в "злочинах проти білоруського народу". Крім того, Олександра Лукашенка звинувачують в узурпації влади в республіці, а Караєва називають "озброєним і дуже небезпечним".