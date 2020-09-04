Петрашко спрогнозував курс долара: Ми бачимо 27,8 грн на цей і на наступний рік

До кінця 2020 року долар в Україні коштуватиме близько 28 гривень. Такий же курс американської валюти передбачається і в 2021 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в програмі "Право на владу" заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

"Ми ж навіть скорегували макропрогноз, тому що ми бачимо ситуацію - 27,8 гривні, здається, на цей рік і на наступний рік також, по пам'яті, цифри такі ж", - сказав він.

Нагадаємо, Національний банк України не очікує суттєвих коливань курсу долара до гривні до кінця року, а в разі нестабільності буде втручатися в ситуацію на валютному ринку.

Як свідчать прогнози фінансових аналітиків, в цей момент приводів для раптової девальвації восени 2020 року немає. Гривня може різко впасти в разі політичної кризи або чергового локдауна через коронавірус.

Протягом осені 2020 року аналітики прогнозують поступову девальвацію гривні до долара. Курс очікується в межах від 27 до 30 гривень / долар.

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