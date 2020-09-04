На Донбасі зберігається "тиша", підрозділи ООС продовжують гасити пожежі поблизу 7 населених пунктів, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками. Підрозділи зі складу Об'єднаних сил, сумлінно виконуючи завдання за призначенням, дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, протягом минулої доби, 3 вересня, по всій лінії фронту спостерігалася тиша. Фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було.

З початку поточної доби, 4 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

"Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - сказано в повідомленні.

Також в районі проведення операції належним чином виконують завдання і інші підрозділи Об'єднаних сил.

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Зокрема, зараз триває ліквідація пожеж, що виникла на Донеччині та Луганщині. Підрозділи Збройних Сил України разом з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Валуйське, Станиця Луганська, Лопаскіне, Лобачеве, Попасна, Новоолександрівка, Трьохізбенка. До гасіння пожеж залучено необхідна кількість особового складу та техніки.

Пожежі вже ліквідовано у населених пунктах Красногорівка, Зайцево, Єлизаветівка, Золоте-3 та Кам’янка.



"Важливо, що у прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території та передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 17 будинків. Ще на десятьох об’єктах роботи продовжуються", - повідомили в штабі.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами", - додали в пресцентрі ОС.