Начальника відділу ДСНС Львівщини затримали на одержанні $700 хабаря за "вирішення питання" з працевлаштування. ФОТО
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Начальника відділу ГУ ДСНС у Львівській області затримали під час отримання хабара в розмірі $700.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прокурор Львівської області Ірина Діденко.
"Сьогодні задокументували отримання 700 $ хабаря начальником одного з відділів ГУ ДСНС у Львівській області", - написала прокурор області.
За її даними, 27-річний керівник відділу вимагав хабаря у громадянина, який хотів працевлаштуватися водієм у загоні технічної служби. Діденко зазначила, що здобувача обурило, що він "змушений платити за те, що по суті є безоплатним", і він звернувся в правоохоронні органи.
Співробітника ДСНС затримали в порядку статті 208 КПК України при вході в ресторан. У затриманні брали участь співробітники ДБР і Національної поліції.