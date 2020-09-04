Лукашенка потрібно переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ Гілмор

"Президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, потрібно спробувати переконати в тому, що він більше не може бути главою держави, заявив постійний представник США при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Джеймс Гілмор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ".

"Що ми повинні зробити прямо зараз, так це спробувати переконати Лукашенка в тому, що він не може бути президентом країни в цих обставинах. Він вважає досить прийнятним сфальсифіковані вибори, за якими послідувало жорстоке придушення громадян", - заявив пан Гілмор в інтерв'ю журналу Foreign Policy.

Напередодні Лукашенко провів кадрові перестановки в ключових силових структурах - Раді безпеки і комітетах державної безпеки (КДБ) і державного контролю (КГК). Також він зустрівся з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним і обговорив з ним ситуацію в країні. Раніше президент Володимир Путін пообіцяв у разі необхідності підключити російських силовиків до врегулювання конфлікту.

Читайте також: Політика Заходу стосовно Білорусі була занадто пасивною, - Кваснєвський