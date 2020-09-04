В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа

В Україні станом на ранок п'ятниці, 4 вересня, зафіксовані 2 723 нові випадки зараження. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії. При цьому 51 раніше хворий помер.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 3 вересня повідомлялося про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про рекордні з початку епідемії 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків, 31 серпня - про 2 141 новий випадок, 30 серпня - 2 096 нових випадків, 29 серпня о 2 481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2 438 нових випадків.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок п'ятниці 130 951 особа, померли з початку пандемії 2 761 особа (за добу 51), видужалих - 60 613 (за добу 937). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 67 577 осіб, що на 1 735 більше, ніж днем раніше. Таким чином кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (371) області, Києві (319), Одеській (225), Тернопільській (204), Львівській (196), Чернівецькій (162), Івано-Франківській (160), Хмельницькій (108), Закарпатській (100) та Чернігівській (100) областях.

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