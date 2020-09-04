Новий рекорд: на Харківщині виявили 371 випадок інфікування COVID-19, за минулу добу померли 2 людини

Станом на ранок 4 вересня в Харкові і Харківській області на коронавірус захворіла 371 особа. Це рекордний показник не тільки для області, а й для всієї України.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 10 312 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 220 осіб, за минулу добу - 2. Від початку епідемії одужали 3273 пацієнти.

Станом на 4 вересня кількість активних хворих на Харківщині становить 6819 осіб.

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили м.Київ та Одеська область.

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Так, у Києві на коронавірус захворіли 319 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 14 477 людей. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 230 осіб, за минулу добу - 8. Від початку епідемії одужали 4548 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві становить 9699 осіб.

В Одеській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 225 осіб. Загальна кількість інфікованих - 8038. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 118 людей, за минулу добу - 5. Від початку епідемії одужали 1902 пацієнти. Кількість активних хворих на Одещині - 6018.