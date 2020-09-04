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Від початку перемир'я на Донбасі Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 908 порушень режиму припинення вогню

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Від початку перемир'я на Донбасі Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 908 порушень режиму припинення вогню
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ з початку перемир'я на Донбасі зафіксувала 908 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіт СММ ОБСЕ.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 152 вибухи, 2 пролетіли невизначені боєприпаси і 13 освітлювальних ракет, а також 741 черга і постріл)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 вересня, по всій лінії зіткнення зберігався режим "тиші", бойових втрат і поранення серед українських військових не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі зберігається "тиша", підрозділи ООС продовжують гасити пожежі поблизу 7 населених пунктів, - штаб

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Топ коментарі

  • Червона рута
    бубчці не кажіть, бо дуже засмутиться.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Це якось не схоже на те, що розказує українцям Генштаб.
    Хтось бреше.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    При Порохе ВСУ давало адекватный ответ!
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