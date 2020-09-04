Від початку перемир'я на Донбасі Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 908 порушень режиму припинення вогню

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ з початку перемир'я на Донбасі зафіксувала 908 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіт СММ ОБСЕ.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 152 вибухи, 2 пролетіли невизначені боєприпаси і 13 освітлювальних ракет, а також 741 черга і постріл)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 вересня, по всій лінії зіткнення зберігався режим "тиші", бойових втрат і поранення серед українських військових не було.

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