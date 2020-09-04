За минулу добу в ЗСУ виявлено 42 нові випадки захворювання на COVID-19, - командування Медсил

За минулу добу зареєстровано 42 нові випадки захворювання на COVID-19 у Збройних силах України.

Про це повідомило командування Медичних сил у соцмережі "Фейсбук" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Із 42 хворих на лікуванні в закладах охорони здоров'я перебувають 13 осіб. Вдома, під наглядом медслужби, - 29 осіб.

Станом на 10:00 4 вересня в ЗСУ на COVID-19 хворіють 613 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 547 осіб.

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