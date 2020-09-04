29-річний чоловік помер під час затримання поліцією в Миколаєві

Учора, близько 20-ї години, в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці 1-ша Інгульська в Центральному районі Миколаєва невідомий неадекватно поводиться, чинить хуліганські дії, кидається в перехожих цеглою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.

"На місце події було направлено наряди, найближчим виявився наряд поліції охорони. Чоловік чинив опір правоохоронцям і, щоб заспокоїти хулігана, до нього були застосовані наручники. Чоловікові стало зле, через що працівники поліції охорони зняли наручники і почали надавати допомогу і викликали швидку. Однак, на жаль, медики, які прибули на місце події, лише зафіксували смерть 29-річного чоловіка", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють співробітники інспекції з особового складу та внутрішньої безпеки ГУНП, слідчо-оперативна група. Діям співробітників поліції охорони буде дана правова оцінка.

Тіло померлого буде направлено на проведення експертизи, яка встановить, чи перебував померлий під дією будь-яких препаратів, і що стало причиною смерті. У разі виявлення неправомірних дій, розслідування буде проводити Державне бюро розслідувань.

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