США перекинуть у Литву війська на тлі напруги з Білоруссю: там базуватимуться 500 військових і 40 одиниць бронетехніки

Військове командування США перекине групу військ у Литву на тлі напружених відносин балтійської країни з Білоруссю, де вже майже місяць тривають протести проти режиму Олександра Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель", про це пише Reuters.

За даними видання, американські війська передислокують із Польщі.

Розгортання військ почнеться 4 вересня. У Литві базуватимуться 500 американських військовослужбовців і 40 одиниць бронетехніки, включно з танками Abrams і бронетранспортерами Bradley.

Перекидання військ для навчань (14-25 вересня) планувалося ще в липні, до протестів у Білорусі та заяв Лукашенка. Тоді в НАТО казали, що навчання триватимуть два тижні. Тепер війська США пробудуть у країні два місяці - до листопада.

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Командування Литви запевняє, що навчання мають оборонний характер і не спрямовані проти її сусідів. Там також зазначили, що на додаток до військ США у країну прибудуть приблизно тисяча військовослужбовців і військових літаків Франції, Італії, Німеччини, Польщі та інших країн.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь розгорнула майже 50% своєї армії уздовж кордонів з Литвою та Польщею.

2 вересня Лавров на пресконференції в Москві за підсумками переговорів зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм заявив, що радикальні дії під час демонстрацій у Білорусі провокуються і фінансуються з території України. У МЗС України його слова назвали "плодом хворої фантазії".