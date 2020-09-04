США перекинуть у Литву війська на тлі напруги з Білоруссю: там базуватимуться 500 військових і 40 одиниць бронетехніки
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель", про це пише Reuters.
За даними видання, американські війська передислокують із Польщі.
Розгортання військ почнеться 4 вересня. У Литві базуватимуться 500 американських військовослужбовців і 40 одиниць бронетехніки, включно з танками Abrams і бронетранспортерами Bradley.
Перекидання військ для навчань (14-25 вересня) планувалося ще в липні, до протестів у Білорусі та заяв Лукашенка. Тоді в НАТО казали, що навчання триватимуть два тижні. Тепер війська США пробудуть у країні два місяці - до листопада.
Командування Литви запевняє, що навчання мають оборонний характер і не спрямовані проти її сусідів. Там також зазначили, що на додаток до військ США у країну прибудуть приблизно тисяча військовослужбовців і військових літаків Франції, Італії, Німеччини, Польщі та інших країн.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь розгорнула майже 50% своєї армії уздовж кордонів з Литвою та Польщею.
2 вересня Лавров на пресконференції в Москві за підсумками переговорів зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм заявив, що радикальні дії під час демонстрацій у Білорусі провокуються і фінансуються з території України. У МЗС України його слова назвали "плодом хворої фантазії".