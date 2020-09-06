На Донбасі зберігається режим тиші, два воїни зникли під час гасіння пожеж у зоні ООС, - пресцентр
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.
"Минулої доби, 5 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування.
Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Від початку поточної доби, 6 вересня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Військовослужбовці Збройних Сил України спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об'єднаних сил продовжують боротьбу з масштабними лісовими та степовими пожежами. Уже ліквідовані пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського.
Станом на ранок ліквідовано вогонь і поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають.
Наразі продовжують гасити пожежу поблизу Луганського, а в районі населених пунктів Трьохізбенка – Лопаскине – Лобачеве осередки загорання вдалося локалізувати.
Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.
Слава Україні!" - йдеться в звіті.