Київ, Львівщина і Тернопільщина - в трійці лідерів за добовим приростом нових підтверджених випадків COVID-19

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксована в Києві, Львівській та Тернопільській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 7 вересня в Києві на коронавірус захворіли 244 людини.

Загальна кількість інфікованих становить 15 276 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 240 осіб, за минулу добу - 2. З початку епідемії одужали 4724 пацієнти.

Станом на 7 вересня кількість активних хворих у Києві становить 10 312 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 2 вересня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 332 людини.

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У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Львівська і Тернопільська області.

Так, у Львівській області на коронавірус захворіли 186 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 15 881 особа. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 442 людини, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 4 750 пацієнтів. Кількість активних хворих на Львівщині становить 10 684 особи.

У Тернопільській області добовий приріст хворих на коронавірус становив 165 осіб. Загальна кількість інфікованих - 7 390. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 85 людей, за минулу добу - 1. З початку епідемії одужали 3 461 пацієнт. Кількість активних хворих на Тернопільщині - 3 844.