Сенцов про річницю визволення: День, який бажають пережити ще сотні українців у російському полоні
Про це Сенцов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"7 вересня. День, заради якого треба було жити. День, якого чекали більше, ніж п’ять років. День, який бажають пережити ще сотні українців, які досі перебувають у полоні", - написав він.
Сенцов також подякував усім, хто не забував про українських політв'язнів.
"Дякую усім, хто не забував про нас усі роки ув’язнення, боровся та витягнув з російських тюрем. Слава Україні!" - сказав режисер.
Нагадаємо, 7 вересня 2019 року відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Ось повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.