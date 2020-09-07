Новини

Разумков про легалізацію короткоствольної зброї та проституції в Україні: Суспільство навряд чи готове

8 359267
Разумков про легалізацію короткоствольної зброї та проституції в Україні: Суспільство навряд чи готове
Спікер ВР Дмитро Разумков вважає, що українське суспільство не готове до легалізації короткоствольної зброї та проституції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українським Новинам".

"Я не впевнений, що суспільство повною мірою до цього готове", - сказав він, відповідаючи на запитання, як він ставиться до легалізації короткоствольної зброї.

Говорячи про легалізацію легких наркотиків, наприклад, марихуани, в тому числі в медичних цілях, спікер сказав, що не підтримує цю ідею: "Я сам ніколи не вживав і, якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую".

Також дивіться: СБУ затримала в Києві ватажка торговців зброєю. ФОТОрепортаж

Щодо легалізації проституції Разумков заявив, що це не для українських реалій.

"Не думаю, що ментально, релігійно та історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг", - сказав він.

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Зброя дисциплінує, а ви сците.
  • multissstar .
    скоты лицемерные
  • Роман Григоров 63b79507
    Спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации короткоствольного оружия и проституции. Источник: https://censor.net/ru/n3217920

    ЯК ЩО УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ГОТОВЕ ДО КЛОУНА НА ПОСАДІ ПРЕЗИДЕНТА, ТО І ДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗБРОЇ І ПРОСТИТУЦІЇ ГОТОВО
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини