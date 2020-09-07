Щоб розвантажити центр Києва від автівок на кожному в’їзді у місто мають бути перехоплювальні парковки, – Борислав Береза

Борислав Береза назвав три складові для розв’язання проблеми з відсутністю достатньої кількості парковок у центрі Києва

Щоб розв'язати проблему з паркуванням та заторами в центрі Києва необхідно створити повноцінні перехоплювальні парковки на в'їздах в столицю та припинити віддавати території, відведені під паркомісця, забудовникам.

Про це лідер "Екопартії" та претендент на посаду Київського міського голови Борислав Береза заявив під час ефіру на 24 каналі.

"Є три складові для розв’язання проблеми з відсутністю парковок у центрі Києва. Перше – мають бути перехоплювальні парковки. Велика кількість людей щодня приїжджає до Києва на роботу на власних автівках. Перехоплювальні парковки повинні бути на кожному в’їзді у місто. Друге – Києву потрібна електронна система керування містом, як у великих містах по всьому світу. І третє – потрібно організовувати нові парковки. Виділяти нові місця, а не будувати на територіях, що відведені під парковки, ТРЦ, як у випадку з Метроградом", – сказав Борислав Береза.

Політик також заявив про необхідність посилення покарання за неправильне паркування у центрі Києва.

"Щоб розвантажити центр міста автівки, які залишають на дорозі і які потім перешкоджають руху, потрібно евакуйовувати. Українці в інших країнах Європи – найчемніші водії, ніколи не порушують правила, бо вони знають скільки штрафів заплатять. Потрібно навчити людей так само поводити себе вдома", – підкреслив політик.