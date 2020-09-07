У Мінську невідомі викрали соратницю Тіхановської Колесникову
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням TUT.BY.
Виданню розповіла про інцидент читачка Анастасія, на очах якої все і сталося. Зазначається, що трапилося все близько 10.05 біля Національного художнього музею.
До Колесникової підійшли люди в цивільному і масках і заштовхали її в мікроавтобус з написом "Зв'язок". Зазначається, що телефон Колесникової доступний, але вона не відповідає.
У координаційній раді повідомили, що Марія Колесникова була в центрі Мінська у справах.
"Де перебувають Марія та Антон (прессекретар координаційної ради Антон Родненков - ред.) я не знаю і не можу зв'язатися з ними. Також немає зв'язку з членом координаційної ради, старшим віцепрезидентом EPAM Максимом Богрецовим і виконавчим секретарем Ради Іваном Кравцовим", - сказав член координаційної ради Максим Знак.