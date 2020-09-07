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"Незаконного видобутку бурштину зараз у Житомирській області немає", - голова ОДА Бунечко

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"Незаконного видобутку бурштину зараз у Житомирській області немає", - голова ОДА Бунечко
Глава Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко заявляє, що незаконного видобутку бурштину в регіоні зараз немає, і він буде легалізований.

"Коли прийшов на посаду, мене представляли, я отримав кілька завдань. Одне з них - бурштин. Я хочу зараз офіційно заявити: незаконного видобутку бурштину зараз у Житомирській області немає! Я щиро вдячний колегам правоохоронцям, які принципово підійшли до цього питання, і ми подолали це ганебне явище в Житомирській області. Зараз Держгеокадастр готує 23 ділянки, які будуть виставлені на аукціон, і я маю величезне сподівання, що бурштин добуватимуть у рамках закону", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Бунечко нагадав, що було ухвалено закон про врегулювання видобутку бурштину, він може бути недосконалим, але до нього можна вносити зміни.

"І це дасть можливість легалізувати незаконний видобуток бурштину. Моя думка, як громадянина, що, наприклад, зазначені 23 ділянки купимо точно не ми з вами, а ті, хто раніше його нелегально добував, легалізувавши отримані кошти, викуплять ті ділянки. І робити все згідно із законом, щоб не залишати кратерів, а здійснювати рекультивацію земель, отримувати законно доходи, сплачувати податки", - зазначив він.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    До сліз!

    "Незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет", - глава ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 1724
  • Паравоз
    Все легально, под одной крышей.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Шо бурштин мабуть закінчився.
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