Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 7 вересня Київ і 17 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, у восьми регіонах лікарні заповнені більш ніж на 50%: це Київ, Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень у 18 регіонах країни: Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях . Найвища захворюваність на 100 000 осіб за два тижні - в Тернопільській (253,4), Чернівецькій (234,0), Івано-Франківській (173,8), Харківській (126) областях та Києві (109,7).

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У всіх областях проводиться достатня кількість тестів.