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Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 7 вересня Київ і 17 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, у восьми регіонах лікарні заповнені більш ніж на 50%: це Київ, Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень у 18 регіонах країни: Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях . Найвища захворюваність на 100 000 осіб за два тижні - в Тернопільській (253,4), Чернівецькій (234,0), Івано-Франківській (173,8), Харківській (126) областях та Києві (109,7).

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У всіх областях проводиться достатня кількість тестів.

Київ і 17 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Настя Трофимова
    для начала соблюдать каратинные меры. не шлятся по ресторонам и прочему.. в магазинах пользоваться средствами индидуальной защииты. Население тупо забило на вирус. Вот и результат.
  • Viktor Turchanikov
    И ввели карантин?
  • Николай Влад
    Всемирная организация здравоохранения поставила стратегию Швеции по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в пример для других стран в долгосрочной перспективе.

    Стратегия Швеции по введению мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавирусной инфекции должна стать образцом для других стран в долгосрочной перспективе, заявил спецпосланник ВОЗ, доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic.
    По его словам, ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В Швеции, говорит Набарро, "правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству".
    Жесткий карантин служит "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса, подчеркнул спецпосланник организации.
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