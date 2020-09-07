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Приватний інвестор розглядає можливість будівництва міжнародного аеропорту в Житомирі, - голова ОДА Бунечко

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Приватний інвестор розглядає можливість будівництва міжнародного аеропорту в Житомирі, - голова ОДА Бунечко
Глава Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко заявив, що йде робота з приватним інвестором, який серйозно розглядає побудову міжнародного аеропорту в Житомирі в рамках державно-приватного партнерства.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Щоб аеропорт міг працювати в рамках міжнародного аеропорту, треба добудувати злітно-посадкову смугу. Для її добудови нам необхідно 360 млн грн. Що ми робимо в цьому напрямі? Був передано певну ділянку місту. Ми зараз дуже активно працюємо з приватним інвестором, який серйозно розглядає побудову міжнародного аеропорту в рамках державно-приватного партнерства. Ідея навіть зробити тут вантажний хаб, щоб розвантажити Київ, аеропорти "Жуляни" та "Бориспіль", зробити тут хаб, щоб прилітати сюди і роз'їжджатися по Україні вже з вантажами", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Незаконного видобутку бурштину зараз у Житомирській області немає", - голова ОДА Бунечко

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Китайцы выделят аж бегом. Янтарь в основном в Китай идет. И грузовик Ан-70 на заставке как бы подчеркивает предполагаемый профиль этого аэропорта...
  • Khmelnitskiy
    "Частный инвестор рассматривает возможность строительства международного аэропорта в Житомире" - почему в Житомире, а не в Умани?
  • Valery Greff
    То другой инвестор.
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